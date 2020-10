Koning betuigt in videoboodschap spijt over Griekse vakantie

„Met spijt in mijn hart richt ik mij tot u”, zo begint koning Willem-Alexander zijn toespraak. „Onze reis naar Griekenland heeft bij heel veel Nederlanders hevige reacties opgeroepen. Het doet pijn uw vertrouwen in ons beschaamd te hebben. Ook al paste het binnen de voorschriften, het was heel onverstandig.”

De koning noemt het „heel onverstandig om geen rekening te houden met de inwerking van de nieuwe beperkingen op onze samenleving.”

Koning Willem-Alexander benadrukt dat het voor iedereen een moeilijke tijd is. „Een tijd van gemis, beperkingen en zorgen. Van angst, boosheid en onzekerheid ook. Wij hebben de aangrijpende verhalen gehoord in vele ontmoetingen, in persoon, en digitaal. Met u en met al die mensen die direct of indirect geraakt zijn, voelen wij ons verbonden.”

Het gezin besloot terug te keren „vanuit het besef dat we niet hadden moeten gaan.” „We blijven ons samen met u inzetten om het coronavirus eronder te krijgen. Zodat iedereen in ons land daarna het gewone leven weer kan oppakken zodra het kan. Dat is nu het allerbelangrijkste en daar gaan wij mee door, naar ons beste kunnen. We zijn betrokken. Maar niet onfeilbaar”, aldus de koning.

Prinses Amalia en Alexia keerden dinsdag pas terug uit Griekenland. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) waren er zaterdag niet genoeg tickets voor het hele gezin.