MBO Raad: verleng basisbeurs voor omscholing

Sommige mbo’er willen zich laten omscholen, omdat hun carrièreperspectief door de coronacrisis veranderd is. Ⓒ foto 123rf

Utrecht - Mbo’ers die zich na hun studie willen laten omscholen, moeten daarvoor een tegemoetkoming van de overheid krijgen. Dat stelt de MBO Raad in een brief aan de Tweede Kamer. De raad pleit voor een verlenging van de basisbeurs, waardoor studenten kunnen kiezen voor een opleiding met betere carrièreperspectieven nu de arbeidsmarkt door de coronacrisis plotseling zo veranderd is.