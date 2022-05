Weer rellen in amateurvoetbal; een fan ’knock-out’ geslagen

De rellen begonnen nadat de Rijnsburgse Boys op voorsprong kwamen. Bram Ros, aanvoerder van Rijnsburgse Boys, laat weten dat het ging het om een strijd tussen Ajax- en Feyenoord-supporters. Volgens hem begonnen de supporters van de uitclub niet zelf, maar baalde hij alsnog van het ontstane beeld. „Ik hoorde dat de Rijnsburg-supporters niet begonnen, maar het is gewoon slechte reclame. Je staat er als club slecht op, want je zit er wéér bij”, zei hij tegen Omroep West.

Een ooggetuige verklaarde tegenover Omroep West: „Iemand uit een HFC-vak wilde praten met iemand van Rijnsburgse Boys en gaf een klap. Vervolgens brak een gevecht uit en vlogen stoelen door de lucht. Het is heel vervelend. Het is niet fijn.” Spelers van Rijnsburgse Boys waren naderhand niet te spreken over de supporters, een van hen noemde de acties triest en niet passend bij het amateurvoetbal.

Een woordvoerder van de club meldde dat er een persoon gewond is geraakt en met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Ook liet hij weten dat de club gaat onderzoeken welke stappen er genomen kunnen worden om nieuwe incidenten in de toekomst te voorkomen.

De wedstrijd werd door de rellen een kwartier gestaakt. Uiteindelijk wisten de Rijnsburgse Boys wel met 0-1 te winnen.