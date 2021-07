Britse premier Johnson alsnog thuis in quarantaine na kritiek

De regering krabbelde daarna al snel terug. De woordvoerder van Johnson liet volgens ITV minder dan drie uur na de oorspronkelijke aankondiging weten dat Johnson bij nader inzien toch niet meedoet aan de pilot. De premier blijft in zijn buitenverblijf Chequers en zal digitaal vergaderen met zijn kabinetsleden.

Ook minister van Financiën Rishi Sunak ziet af van deelname aan het proefprogramma en gaat in thuisquarantaine. Hij verklaarde op Twitter te willen voorkomen dat mensen het gevoel krijgen dat niet voor iedereen dezelfde regels gelden.

Johnson en Sunak kwamen in beeld bij een contactonderzoek nadat minister van Volksgezondheid Sajid Javid positief had getest op het coronavirus. Als onderdeel van de pilot zouden dagelijkse coronatesten als alternatief dienen voor een volledige thuisquarantaine van tien dagen. Johnson en zijn minister hadden dan gewoon op hun kantoren kunnen werken en zouden zich alleen buiten werktijden isoleren.

De BBC bericht dat een twintigtal organisaties meedoet aan het proefproject. Het gaat onder meer om spoorbeheerder Network Rail en grensbewakingsdienst Border Force. De krant The Telegraph schreef afgelopen week dat ook minister van Kabinetszaken Michael Gove gebruik heeft gemaakt van het proefprogramma om niet in thuisquarantaine te hoeven.

Parlementariërs vergelijken het project volgens de krant met de kaart „verlaat de gevangenis zonder betalen” uit bordspel Monopoly. Een bron rond de regering benadrukte dat bij de deelnemende overheidsdiensten mensen werken die tijdens de pandemie essentieel zijn voor het landsbestuur.

De oppositie had geërgerd gereageerd op het nieuws dat ook Johnson via de pilot zijn thuisquarantaine zou kunnen ontlopen. De prominente politica Jo Stevens van de linkse Labourpartij zei op Twitter dat het project niet toegankelijk is voor „mensen met lage inkomens” die het zich niet kunnen permitteren om weg te blijven van hun werk. Ze klaagde dat voor de conservatieve regering kennelijk andere regels gelden dan voor de rest van de bevolking.

Sky News schrijft dat volgens de laatste cijfers in een week tijd zo’n half miljoen mensen via een officiële gezondheidsapp zijn gewaarschuwd dat ze contact hebben gehad met een besmette persoon. Zij worden opgeroepen in thuisquarantaine te gaan. Bedrijven vrezen volgens de zender dat daardoor personeelstekorten kunnen ontstaan, vooral nu het aantal coronabesmettingen oploopt.

De 57-jarige Johnson raakte vorig jaar al besmet met het coronavirus. Hij belandde toen op de intensive care. De premier is inmiddels volledig gevaccineerd. Hij kreeg vorige maand de tweede doses van het vaccin van AstraZeneca en riep zijn landgenoten toen op zijn voorbeeld te volgen en zich te laten inenten.