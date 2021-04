Vlammenzee verwoest Friese snoepjesfabriek, omwonenden gewaarschuwd met NL-Alert

Meerdere straten rondom de loodsen zijn afgesloten. Het gaat om de Gaffel, de Fok, de Hemmen en de Bolder. De politie geeft ter plaatse aanwijzingen voor alternatieve routes.

De brandweer rukte in de nacht van donderdag op vrijdag rond 02.00 uur uit met meerdere eenheden voor de brand aan de Bolder. Het begon als uitslaande brand in één loods, maar die sloeg later over op meerdere hallen.

Volgens de brandweer zou er niemand meer in het pand aanwezig zijn geweest op het moment van het uitbreken van de brand.

Grote brand in Gelderse schuren

De brandweer moest in de nacht van donderdag op vrijdag ook uitrukken naar meerdere schuren in de Gelderse plaats Meddo, in de gemeente Winterswijk. Brandweerlieden zijn nog bezig met nablussen. De twee betreffende schuren zijn niet meer te redden. Een naastgelegen grote hal en een woning zijn wel gespaard gebleven.

Het is nog onbekend hoe de brand kon uitbreken. Het zou begonnen zijn bij een afdak met houten pallets aan de Meddoseweg, waarna het vuur oversloeg op schuren waar onder meer houten kisten met aardappelen waren opgeslagen.

De brandweer moest opschalen naar „zeer grote brand” en rukte uit met vier blusvoertuigen en een grootwaterpomp. Met een kraan zijn de muren van de uitgebrande schuren weggehaald, zodat de brandweer beter bij het vuur kan komen.