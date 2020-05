San Francisco deelt drank en drugs uit aan daklozen in quarantaine

„Ze bewijzen San Francisco een grote dienst door binnen te blijven. We zeggen en we doen wat we kunnen zodat deze mensen binnenblijven en niet naar buiten gaan om deze dingen te halen”, aldus Jenna Lane tegenover San Francisco Chronicle.

In totaal zijn er in de Amerikaanse stad 270 daklozen ondergebracht in hotels. Van hen zijn een flink aantal positief getest op het coronavirus of gaat het om risicogevallen.

Het ministerie benadrukt dat de drank, drugs en tabak niet met belastinggeld betaald is.