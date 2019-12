Moeder stopt ontlasting in infuus zoon (15) met kanker en krijgt 7 jaar cel

Dat bevestigt de Marion County Prosecutor's Office aan CNN. Tiffany Alberts werd in 2016 gearresteerd nadat ze een injectiespuit gebruikte om ontlasting in het infuus (IV) van haar zoon te stoppen. Die onderging een kankerbehandeling in het Riley-kinderziekenhuis in Indianapolis.

Daarmee plaatste ze haar zoon ’in een situatie waarin zijn leven of gezondheid in gevaar was’, valt te lezen in rechtbankdocumenten van het Marion County Superior Court.

Alberts wierp tegen dat haar actie was bedoeld om haar zoon te verhuizen van de intensive care naar een ander departement van het Riley-ziekenhuis, waar ze geloofde dat de behandelmethodes beter waren.

Camerabeelden lossen mysterie op

Vanaf de zomer van 2016 kreeg Alberts’ zoon enkele weken lang een behandeling. Nadat hij huiswaarts werd gestuurd, kwam de jongen enkele dagen later terug in het ziekenhuis met koorts, overgeven en diarree.

Vrijgegeven foto’s van Tiffany Alberts. Ⓒ Marion County Superior Court

Bloedtests wezen uit dat de jongen organismen in zijn lichaam had die normaal gesproken in uitwerpselen voorkomen. Die stoffen veroorzaakten een bacteriële infectie en bloedvergiftiging. Een uitgebreide medische check kon de situatie niet verklaren.

Ziekenhuispersoneel vermoedde dat iemand de infusen had geïnfecteerd en begon camerabeelden van de kamer te bekijken. Op videobeelden werd gespot hoe de moeder een substantie in de infuuslijn spoot. De moeder verklaarde dat het water was, maar zou later bevestigen dat om uitwerpselen van haar zoon ging. Ze werd veroordeeld voor ernstige nalatigheid en vrijgesproken voor poging doodslag.