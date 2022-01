Premium Het beste van De Telegraaf

2022 begint beroerd voor Daan uit Hoogezand: ’Plotseling knalde er iets in mijn gezicht’

Door Matthijs Sorgdrager

Ⓒ DVHN

Hoogezand - Voor Daan Dijkstra (27) uit Hoogezand begon 2022 slecht. Hij raakte gewond aan zijn gezicht, waarschijnlijk door vuurwerk. „Ik heb een beste jaap in mijn wang, het onderste ooglid is kapot en er zit een scheur in mijn oog.” Het veranderde zijn kijk op het vuurwerkverbod.