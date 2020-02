Eerste coronabesmettingen in Noord-Macedonië en Georgië

Minister Venko Filipce van Noord-Macedonië zegt dat een vrouw woensdag medische hulp zocht en positief testte op het virus. Ze zou in een busje vanuit Italië naar Noord-Macedonië zijn gereden. De minister zegt dat de andere mensen die in dat voertuig zaten ook worden getest.

Het dodental door de uitbraak in Italië is inmiddels gestegen naar twaalf. In dat Zuid-Europese land zijn ruim 370 besmettingen vastgesteld.