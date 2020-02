Eerste coronabesmettingen in Noord-Macedonië, Georgië en Noorwegen

Minister Venko Filipce van Noord-Macedonië zegt dat een vrouw woensdag medische hulp zocht en positief testte op het virus. Ze zou in een busje vanuit Italië naar Noord-Macedonië zijn gereden. De minister zegt dat de andere mensen die in dat voertuig zaten ook worden getest. Ook de minister van Volksgezondheid in Georgië bevestigt de eerste besmetting in het land.

Noorwegen

In Noorwegen is woensdag ook voor het eerst vastgesteld dat iemand is besmet met het nieuwe coronavirus. Die persoon keerde vorige week terug uit China en zit thuis in quarantaine, melden de autoriteiten.

Het is volgens de gezondheidsdienst onwaarschijnlijk dat de besmette persoon het virus ook overdraagt aan anderen.