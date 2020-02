Eerste coronabesmettingen in Noord-Macedonië, Georgië, Noorwegen en Roemenië

Minister Venko Filipce van Noord-Macedonië zegt dat een vrouw woensdag medische hulp zocht en positief testte op het virus. Ze zou in een busje vanuit Italië naar Noord-Macedonië zijn gereden. De minister zegt dat de andere mensen die in dat voertuig zaten ook worden getest. Ook de minister van Volksgezondheid in Georgië bevestigt de eerste besmetting in het land.

Noorwegen

In Noorwegen is woensdag ook voor het eerst vastgesteld dat iemand is besmet met het nieuwe coronavirus. Die persoon keerde vorige week terug uit China en zit thuis in quarantaine, melden de autoriteiten.

„De persoon is niet ziek, verkeert in goede gezondheid en vertoont ook geen symptomen”, zegt het hoofd van gezondheidsinstituut FHI. De besmetting zou aan het licht zijn gekomen bij een routinecontrole. „We denken dat het heel onwaarschijnlijk is dat anderen zijn besmet.”

Roemenië

Volgens de minister van Volksgezondheid van Roemenië is een man uit het gebied Gorj, in het zuiden van het land, getroffen door het coronavirus.

De besmette Roemeen wordt overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis in de hoofdstad Boekarest. „Zijn toestand is goed”, zegt minister Victor Costache. De man zou contact hebben gehad met een Italiaan die eerder deze maand naar Roemenië was gereisd.

Wereldwijd zijn ruim 81.000 mensen besmet geraakt met het nieuwe coronavirus, vooral in China. Het virus duikt de laatste dagen ook op in steeds meer Europese landen. In Italië, het zwaarst getroffen EU-land, zijn zo’n 400 besmettingen vastgesteld. Daar zijn tot dusver twaalf patiënten overleden.