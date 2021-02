GGD: ben je jonger dan 80, dan word je nog niet gevaccineerd

De NOS meldde zondag dat een vrouw die nog niet was uitgenodigd en nog niet in aanmerking kwam, toch een prikafspraak kon maken. Volgens GGD Hollands Midden werkt de vrouw voor een zorginstelling en heeft ze zich aangemeld als zorgmedewerkster.

Voorrang

Nederland heeft nog niet genoeg vaccins beschikbaar om iedereen in te enten, en daarom krijgen ouderen en kwetsbaren voorrang, net als mensen die in de zorg werken. Zij ontvangen een brief met een uitnodiging en kunnen daarna bellen voor een afspraak. Bij de ingang van de prikplek moeten ze hun uitnodiging en identiteitsbewijs laten zien voor ze verder mogen.

Als aan het einde van de dag iedereen ingeënt is en er zijn nog doses over, dan mogen die gebruikt worden voor medewerkers van de vaccinatielocatie. Mensen die vaccineren, mogen zichzelf ook vaccineren, heet die regel. Dat moet voorkomen dat doses ongebruikt worden weggegooid. Er is geen reservelijst waar mensen op kunnen komen te staan, aldus de GGD.