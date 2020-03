Zaak pedofiel Hans V. weer op de lange baan

In de rechtszaal in Kenia werden zes getuigen verwacht, maar er kwam er slechts één opdagen. Het ging om een arts, die toelichtte dat de resultaten van een medisch onderzoek op geen enkele manier aantonen dat V. iets heeft misdaan. De arts legde uit dat dat niet verwonderlijk was, aangezien het onderzoek pas twee jaar na het misbruik had plaatsgevonden, melden bronnen die aanwezig waren bij de zitting.

De rest van de getuigen – drie minderjarigen uit het tehuis van V., een buurman en een rechercheur – kwam niet opdagen. Ze waren niet op tijd op de hoogte gesteld van de hoorzitting, die eigenlijk voor vorige week gepland stond maar werd verplaatst. De openbaar aanklager in de zaak laat weten dat zij nu zijn gesommeerd om tijdens de volgende zitting wel te verschijnen.

Borgtocht

V. werd in 1995 in Nederland berecht voor kindermisbruik. Na zijn gevangenisstraf toog hij naar Afrika, waar hij in Ethiopië en Kenia meermaals werd verdacht van nieuw misbruik van jonge kinderen. In 2018 werd hij opgepakt, maar al snel kwam hij op borgtocht vrij. Sindsdien gaat de rechtsgang moeizaam. Hoorzittingen werden regelmatig uitgesteld, een inhoudelijke behandeling lijkt nog ver weg.