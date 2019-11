Ⓒ Google Streetview

Montclair - Gelegen in het charmante centrum van Montclair, scholen, kunst en cultuur in de buurt en ook nog eens dichtbij alle uitvalswegen. Dit Victoriaanse stulpje lijkt een lot uit de loterij. Maar er heeft zich nog geen serieus geïnteresseerde koper gemeld. En het is nog wel gratis!