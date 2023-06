Kind overleden in recreatiegebied bij Sneekermeer

Kopieer naar clipboard

In het water werd met meerdere duikteams van de brandweer gezocht naar het kind. Ⓒ AS Media

OFFINGAWIER - In recreatiegebied De Potten bij het Sneekermeer (Friesland) is zaterdag een kind overleden. Aan het einde van de middag meldde de politie dat er werd gezocht naar een vermist kind dat mogelijk in het water terecht was gekomen.