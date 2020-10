Geweldsgolf onder tieners

„Het deel dat op het criminele pad belandt wordt steeds jonger en is ook steeds gewelddadiger. Ik maak me hier echt grote zorgen over. Het is van dreigen en schelden naar fysiek geweld met steeds vaker een wapen gegaan”, zegt burgemeester Franc Weerwind in een interview met De Telegraaf.

Dit jaar werden in Almere al 65 minderjarige tieners aangemerkt als verdachte van gewelddadige straatroven, waarbij vooral leeftijdsgenoten slachtoffer waren. Dat is twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Sinds begin 2018 zijn bijna driehonderd twaalf- tot achttienjarigen aangehouden voor geweldszaken.

De gemeente heeft nu een campagne gelanceerd tegen geweld en een project om te voorkomen dat jonge tieners worden gerekruteerd door zware, georganiseerde drugsorganisaties. De problematiek is niet voorbehouden aan deze achtste grote stad van Nederland.