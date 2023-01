Elektrisch rijden heeft nog een lange weg te gaan: wagenpark drinkt het liefst benzine

Dat elektrisch rijden nog een hele weg heeft te gaan, blijkt uit het feit dat nog slechts 343.677 voertuigen via de stekker van energie worden voorzien. „Dit aantal is nog bescheiden, maar toch is elektrisch rijden met een opmars bezig. Van alle bedrijfsauto’s jonger dan vijf jaar zijn dit er 11.203. Dat is een vervijfvoudiging ten opzichte van oudere bedrijfswagens. Ook bij de jonge personenauto’s valt het stijgende elektrische aandeel op: 309.333 stuks, wat een aandeel is van 12 procent”, zegt Thérèse de Vroomen van RDW.

Autobezitters rijden steeds langer in hun wagen. Ruim 5,1 miljoen personen- en 410.000 bedrijfswagens zijn tien jaar of ouder en die vullen de tank vrijwel allemaal met benzine of diesel. In deze leeftijdscategorie rijden echter ook nog tienduizenden voertuigen op lpg.

Bekijk ook: Automobilist hier duur uit in vergelijking met rest Europa

Bekijk ook: Groeiende pijn aan de pomp voor de dieselrijder

Provinciale verschillen

Opvallend zijn provinciale verschillen in brandstof- en energiegebruik. Zo is 18,1% van alle personenauto’s in Friesland voorzien van een dieselmotor. In Limburg is dat slechts 7,3%. In alle provincies rijden de meeste personenauto’s op benzine.

„Flevoland springt er hier echt uit met slechts 64,8%. Hier staat dan weer een zeer hoog percentage aan elektrische personenauto’s tegenover”, weet De Vroomen. „Maar liefst 11,5% is in Flevoland volledig elektrisch aangedreven. Nummer twee op de lijst is Utrecht met 5,9%.

Bekijk ook: Stekkerrijder laat zich amper afremmen door prijsexplosie aan laadpaal