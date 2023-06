Premium Het beste van De Telegraaf

’Geen wondermiddel’ Flinke toename overgewicht: ’Ouder moet verantwoordelijkheid nemen’

Door Marouscha van de Groep Kopieer naar clipboard

Vooral het aantal jongvolwassenen met overgewicht is de laatste jaren fors toegenomen. Ⓒ 123RF

Amsterdam - Vooral in de groep jongvolwassenen is een flinke toename van overgewicht te zien ten opzichte van vijf jaar geleden. Toen was nog zo’n 20 procent van de 18- tot 25-jarigen te zwaar. In 2022 ging het om meer dan 25 procent. „We moeten de jeugd beter wapenen tegen het massale aanbod van lekkernijen van tegenwoordig”, vindt consumptiesocioloog Hans Dagevos.