30.000 euro boete voor Amsterdams zwembad na verdrinking Eritreeër (40)

De 40-jarige Eritreeër Goitom Zigta verdronk op de bewuste 25 november 2018 in een zwembad in de Bijlmer, waar hij zich had gemeld voor een speciaal lesprogramma voor vluchtelingen. Hoewel hij te horen kreeg dat hij een dag eerder had moeten zijn, mocht hij toch naar binnen. Amper een uur later werd hij door een toezichthouder op 2,5 meter diepte gevonden, nadat een meisje alarm sloeg. Het slachtoffer werd gereanimeerd, maar overleed een dag later in het ziekenhuis.

De rechtbank acht het zwembad schuldig aan dood door schuld. „Indien toezicht zou zijn gehouden door twee gekwalificeerde toezichthouders was de kans groter dat Zigta op tijd uit het water was gehaald. Zijn dood had voorkomen kunnen worden bij voldoende en adequaat toezicht en betere lamellen en een verplichte drijflijn”, oordeelt de rechtbank in het vonnis.

Het veiligheidsprotocol schoot tekort en daarvoor krijgt het zwembad de boete van 30.000 euro opgelegd. Het Openbaar Ministerie eiste 50.000 euro tegen het zwembad, waarvan de helft voorwaardelijk. Tegen medewerkers waren taakstraffen geëist, maar de rechtbank sprak hen vrij.

De rechtbank kan niet vaststellen of de toenmalig receptioniste aanmerkelijk onvoorzichtig heeft gehandeld. Wel verzuimde ze door te vragen of Zigta zwemvaardig was, maar hij kwam zelfverzekerd over. Ook de voormalige locatiemanager is vrijgesproken omdat de rechtbank niet kan vaststellen of ze feitelijk verantwoordelijk was voor de zaken waarin het zwembad tekortschoot.