Marokko heeft avondklok vanaf 18.00 uur tijdens ramadan

Tien (ex)jihadisten komen dit jaar op vrije voeten: vormen ze een gevaar?

In de loop van dit jaar zullen in Nederland ten minste tien jihadisten worden vrijgelaten van wie niet duidelijk is of ze hun radicale ideeën hebben afgezworen en die daarom een dreiging kunnen vormen. Het gaat om mensen die hun straf hebben uitgezeten.