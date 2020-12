Man laat op sterfbed 10 dollar apart leggen voor eerste biertje van zoon

Van zijn zus Casey kreeg hij een envelop vlak voor de heuglijke dag. Daarin zat tien dollar. Wat bleek: het geld was afkomstig van zijn vader. „Hij had mijn zus het geld gegeven zodat zij het aan mij kon geven op mijn 21e verjaardag zodat hij alsnog mijn eerste biertje voor me kon kopen.” In Amerika mag je op je 21e legaal drank kopen, Matt was pas 15 toen zijn vader overleed. Het werd een emotioneel moment. „Proost pap, deze is voor jou!”, schrijft Matt op Twitter.

Casey vertelt aan CBS Boston dat het erg lastig was om de verrassing geheim te houden, maar dat het het zeker waard was. „Het zou typisch mijn vader geweest zijn om Matt z’n eerste biertje te kopen. Hij en mijn vader hadden zo’n hechte band en hij heeft het er zo moeilijk mee dat op belangrijke momenten in het leven onze vader er niet meer is.”

Het Amerikaanse biermerk Budweiser, het biertje dat Matt op de foto dronk, trakteerde hem overigens meteen op enkele sixpacks.