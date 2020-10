Amsterdamse rapper Everduim (Denk) blijkt ’spookstatenlid’

Statenlid Gideon Everduim mocht eerder op de koffie komen bij premier Rutte en pleitte voor een partij voor zwarte Nederlanders. Ⓒ Foto ANP

Amsterdam - De Amsterdamse rapper Gideon Everduim, die namens Denk volksvertegenwoordiger in de Provinciale Staten van Noord-Holland is, blijkt nagenoeg nooit aanwezig te zijn bij vergaderingen. Het spookstatenlid was bovendien ook voor de partij onbereikbaar, blijkt uit een reactie van het bestuur.