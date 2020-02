Hek van de dam: escalatie Syrië dreigt grote gevolgen te krijgen voor Europa

Grote groepen Syriërs hebben al hun spullen gepakt om naar Europa te komen. Ⓒ EPA

DAMASCUS - Het hek is van de dam. Een dramatische escalatie in Syrië dreigt gigantische repercussies te krijgen voor het Midden-Oosten, Europa en de rest van de wereld. Turkije en Rusland staan oog in oog met elkaar nadat bij een luchtaanval in Idlib meer dan dertig Turkse soldaten omkwamen. Om Europese landen tot actie te dwingen, heeft Turkije de grenzen voor vluchtelingen opengezet.