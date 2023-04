Premium Het beste van De Telegraaf

Oorzaak toename agressie niet helemaal eenduidig Analyse: Frustraties lopen op in de noodopvang

Door Niels Rigter Kopieer naar clipboard

Niels Rigter

Het merendeel van de asielzoekers in de opvang gedraagt zich. Uit overzichten van eerdere jaren bleek dat ongeveer 6 procent van de bewoners van onderkomens van het COA betrokken was bij een incident. Behalve om agressie en geweld ging het daarbij dreiging met zelfmoord of zelfverwonding.