Docters van Leeuwen kwam in schijnwerpers door ’eigengereidheid’

Oud-topambtenaar Arthur Docters van Leeuwen is overleden op 75-jarige leeftijd. Ⓒ Dijkstra bv

Den Haag - Voormalig topambtenaar, D66’er én VVD’er Arthur Docters van Leeuwen is op 75-jarige leeftijd overleden. Jarenlang werkte hij in Den Haag achter de schermen, maar desondanks kwam hij vaak in de schijnwerpers terecht.