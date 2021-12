’ME staakt zondag bij coronademonstratie Amsterdam’

De ME-staking – in stilte voorbereid en nog niet aangekondigd – kwam Dagblad van het Noorden ter ore bij de werkonderbreking van de vreemdelingenpolitie in Ter Apel dinsdag. Vicevoorzitter Albert Springer van de Nederlandse Politiebond (NPB) bevestigt de staking. Hij leidde dinsdag in Ter Apel namens de vier gezamenlijke politiebonden de aftrap van een reeks politie-acties door het hele land in aanloop naar de onderhandelingen over een nieuwe politie-cao.

„Dit is nog maar het begin”, zegt Mahmut Kaptan, aanvoerder van de acties in Noord-Nederland. Hij is strijdbaar na de vakbondsbijeenkomst – een werkonderbreking van een paar uur – waarin de zestig medewerkers van de vreemdelingenpolitie vertelden hoe ze gebukt gaan onder de veel te hoge werkdruk.

Uitdijend takenpakket

Het wringt op alle afdelingen binnen het politieapparaat in Nederland, zeggen hij en Springer. Er moeten volgens de bonden 18.000 fte bij komen om het steeds grotere takenpakket van de politie te kunnen uitvoeren op een acceptabele en gezonde manier. „We hebben er geen vertrouwen in dat minister Grapperhaus of politiek Den Haag ons tegemoet gaan komen.”

De nijpende situatie rechtvaardigt volgens de actieleiders harde acties zoals zondag van de ME in Amsterdam, die verstrekkende gevolgen kan hebben voor de openbare orde en veiligheid in de hoofdstad. Burgemeester Femke Halsema wil dat de ME op volle sterkte aanwezig is om te voorkomen dat de demonstratie uit de hand loopt. Amsterdam houdt rekening met een grote opkomst en bij eerdere protesten van tegenstanders van de lockdown en coronavaccinatie moest de ME in actie komen en het Museumplein ’schoonvegen’.

’We wachten af’

Springer verwacht dat de Amsterdamse burgemeester naar de rechter stapt om een verbod te vragen voor de werkstaking van de twee opgeroepen pelotons, met in totaal zestien busjes met elk acht ME’ers. „We wachten af.” De bonden wilden de actie donderdag aankondigen, tijdig genoeg voor een kortgedingprocedure. Burgemeester Halsema wacht een officiële aankondiging af en zal een eerste reactie aan de politie laten, meldt haar woordvoerder dinsdagavond.

Net als in Ter Apel houden de belangenorganisaties zondag een bijeenkomst waar de politiewerknemers hun grieven kwijt kunnen en gewenste oplossingen kunnen aandragen. Waar de stakers elkaar deze keer treffen, houdt Springer nog even voor zich. „De ME is als het aan ons ligt zondagmiddag een paar uur niet aan het werk. Het moment van de laatste druppel in de emmer is aangebroken. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid en moet het maar oplossen. Wie weet, vraagt ze het leger om ondersteuning.”

De vooraf aangekondigde staking kan demonstranten die uit zijn op rellen, in de kaart spelen. De harde actie is daarom ook geen gemakkelijk besluit geweest, zegt Springer. „Politiemensen zijn loyaal aan hun werk. We hebben als bonden echt aan deze actie moeten trekken. We doen het ook liever niet, maar het kan niet anders.”