Informateur Hamer komt donderdag met verslag

Mark Rutte (VVD), Wopke Hoekstra (CDA), Lilianne Ploumen (PvdA)en Jesse Klaver (GL) op gesprek bij informateur Mariette Hamer over de kabinetsformatie. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Informateur Mariëtte Hamer komt donderdagmiddag met haar verslag over het vastgelopen formatieproces. Ook zal ze haar verslag toelichten, meldden ingewijden in Den Haag. De Kamer gaat waarschijnlijk dinsdag over het verslag in debat.