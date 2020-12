Nieuwe variant coronavirus nu ook in regio Rotterdam

Premium Binnenland

Met honderden naar de kerk: ’Geen zorgen, God beschermt ons’

Ondanks herhaalde verzoeken van de overheid om kerst in kleine kring te vieren, komen sommigen kerkgemeenschappen in Nederland toch samen. In coronabrandhaard Urk verzamelden zich honderden mensen om de kerstdienst te volgen. Ook in Staphorst was het raak: „We moeten snel naar binnen anders hebben w...