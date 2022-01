Vrouw moet dagenlang in appartement van blind date verblijven door lockdown in Chinese stad

Omdat ze „behoorlijk oud aan het worden was”, hadden de ouders van mevrouw Wang tien blind dates voor haar geregeld, vertelt Wang in een vlog op het Chinese social media platform WeChat.

Deze specifieke date, de vijfde van de tien, „wilde pronken met zijn kookkunsten en daarom besloten we om bij hem thuis te dineren”, vertelt Wang. „Na het diner, toen ik net wilde vertrekken, verslechterde de situatie in Zhengzhou plotseling.” Wang moest noodgedwongen in het appartement van de man blijven.

Vonk

Tegen lokale media vertelt Wang dat de situatie „niet ideaal is.” „Wonen in het appartement met iemand die je nauwelijks kent, maakt dat ik me ongemakkelijk voel.” Wang, van wie de exacte leeftijd onbekend is, voegde eraan toe dat haar date elke dag werkt en voor haar zorgt door te koken en schoon te maken. De vonk is echter nog niet overgeslagen, omdat hij „te stil is.” Ook zijn „middelmatige” kookkunsten helpen volgens Wang niet mee.

Video’s waarin Wang haar verhaal doet werden miljoenen keren bekeken op Chinese social media. Dat is de reden dat Wang is gestopt met het delen van updates. „Vrienden hebben hem gebeld en ik denk dat dit zijn leven heeft beïnvloed”, zei ze in een video die dinsdag werd gepost. Het is daarom onduidelijk of Wang nog in het appartement van haar blind date verblijft.