’Oudejaarsloten niet aan te slepen’; ruim 2000 per minuut verkocht

„De oudejaarsloten waren niet aan te slepen vandaag en vlogen met een recordtempo van 2268 per minuut over de toonbank”, zo meldt de Staatsloterij. De oudejaarstrekking is de grootste trekking van de loterij en de meeste loten worden de laatste dagen voor de jaarwisseling verkocht.

Uitslag

De uitslag wordt rond middernacht bekendgemaakt. Het totale prijzengeld is 75 miljoen euro. De hoofdprijs is 30 miljoen, net als vorig jaar, toen iemand uit Utrecht won.