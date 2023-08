Mannen (18 en 19) opgepakt na explosies in Amsterdam

Hoewel niemand gewond raakte door de explosies, is de schade enorm. Aan de Johan Huizinga zijn de ruiten van het bedrijfspand waar het explosief af ging, gesprongen. Ook de gevel is vernield. In het pand bevinden zich onder andere een indoorvoetbalveld en sport-/vechtschool El Otmani Gym.

Ook aan de Leidsestraat heeft het explosief zichtbaar z’n sporen nagelaten. Pizza- en shoarmazaak Crystal, dat sinds 1999 aan de Leidsestraat is gevestigd, is compleet verwoest. Zowel de ramen als de gevel zijn uit het pand geknald en ook aan de binnenkant is de schade aan het restaurant gigantisch. Het restaurant is een ravage; de toonbank en tafeltjes zijn bedolven onder glas, gruis en brokstukken.

Grote klap

De klap is zichtbaar groot geweest: ook ramen van nabij gelegen panden zijn gesprongen. ,,Onze ruiten zijn gelukkig nog heel, maar die van de buren en overburen niet’’, zegt Aviya Reitsma, medewerkster van naastgelegen kleding- en accesoirewinkel Buffalo. Vanwege de vrees dat er nog meer ramen in de straat zouden sneuvelen bleef zo’n vijftig meter van de straat lange tijd afgesloten.

Bij buurtbewoners zit de schrik zit er goed in. ,,Ik werd wakker van een gigantische klap en voelde het bed bij wijze van spreken trillen’’, vertelt een buurtbewoonster die zo’n 400 meter verderop bij Raamplein woont. Ze komt woensdagochtend naar de Leidsestraat om even polshoogte nemen. ,,Toen ik wakker schrok dacht ik wel meteen aan een explosie of aan vuurwerk, maar ik ben daarna gewoon weer in slaap gevallen.” Desondanks laat het incident haar niet koud. ,,Er gebeurt hier in de binnenstad wel vaker wat, maar ik moet toegeven dat ik schrik van de schade die de klap heeft aangericht.”

Explosie lijkt gericht

De politie wist door het adequaat handelen van een omstander woensdagochtend twee mogelijke betrokkenen van de explosie staande te houden. Reitsma: ,,De explosie lijkt gericht, dus ik ben niet bang dat er bij onze winkel ook zoiets gebeurt, maar het is toch fijn om te weten dat er iemand is opgepakt.”

De Johan Huizingalaan is vaker het toneel van criminele activiteiten. In 2018 ontplofte er op straat een handgranaat. Ook werd de sportschool die gevestigd is in het pand eind juli 2020 doorzeefd met kogels, waarop burgemeester Femke Halsema de sportschool tijdelijk sloot.

Of de twee aanslagen iets met elkaar te maken hebben, wordt door de politie onderzocht. Aan de Johan Huizingalaan hebben specialisten van Forensische Opsporing (FO) en Teamleider Explosieven verkenning (TEV) onderzoek verricht. Kort voor de explosie is naar verluidt een persoon rennend in de richting van het Sierplein is gezien. De politie roept getuigen op zich te melden.