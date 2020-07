Verbod op demonstratie tegen coronamaatregelen in Utrecht

Volgens waarnemend burgemeester Peter den Oudsten heeft de driehoek de afgelopen dagen ’concrete signalen van de politie ontvangen waaruit blijkt dat een aanzienlijke en diverse groep mensen de demonstratie wil aangrijpen om ernstige ongeregeldheden te veroorzaken’.

Het zou om ’een grote groep relschoppers’ gaan, onder wie hooligans. Volgens de organisatie zouden 1500 man zaterdag samenkomen op het Jaarbeursplein voor een protest onder de noemer ’Stop de 1,5 meter waanzin. Vrijheid politiegeweld.’ Den Oudsten schrijft de gemeenteraad dat ’Nederland In Opstand’ niet van die dreiging overtuigd kon worden.

Demo Den Haag

In Den Haag liep een demonstratie enkele weken geleden op het Malieveld uit de hand. Waarnemend burgemeester Johan Remkes gaf toen toestemming voor een betoging van enkele uren, na eerder nog ’nee’ te hebben verkocht.

De gemeente Utrecht heeft die middag ook meegenomen in haar overweging. ’Een herhaling van de confrontatie zoals we eerder elders zagen, is daarbij een reële mogelijkheid die we willen voorkomen.’

Mogelijk gaat de demonstratie in Utrecht op een ander moment wel door.