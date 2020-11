Goed nieuws voor DierenPark Amersfoort: olifantje geboren

En dat is op zichzelf al speciaal. „Bijzonder, want meestal worden olifanten in de nacht geboren”, aldus dierenverzorger Rob Saris. Het kleine olifantje maakt het goed. „Het olifantje heeft al gedronken en Kina houdt haar jong goed in de gaten”, vertelt de dierverzorger. „Het is het tweede jong van Kina, dus zij weet nu goed wat het moederschap inhoudt.”

Of het kalf een mannetje of een vrouwtje is, is nog onduidelijk. „We kunnen het geslacht namelijk pas zien als het jong voor het eerst heeft geplast.”

Het dierenpark is nu gesloten vanwege de coronaregels, maar de eerste stapjes van de kleine zijn te bekijken via de webcams. Als het park weer open is, worden bezoekers in kleine groepjes en onder begeleiding van een gids toegelaten tot het binnenverblijf. Bij mooi weer zal de kudde naar het buitenverblijf gaan.

Vorige week werden er in DierenPark Amersfoort twee chimpansees doodgeschoten nadat ze door een menselijke fout konden ontsnappen uit hun verblijf. De geboorte van het olifantje zorgt voor blije momenten bij de medewerkers, aldus Saris. „Het verdriet is groot, maar deze olifantgeboorte is een lichtpuntje voor alle betrokkenen in deze moeilijke tijd.”