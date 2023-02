Ouders laten baby achter bij check-in en gaan zelf door security

Volgens Israëlische media kwam het tot een stevige woordenwisseling bij de balie op vliegveld Ben-Gurion. De ouders weigerden 25 pond bij te betalen om het jongetje op schoot te mogen nemen en ook voor een aparte stoel wilden ze de knip niet trekken.

„De passagiers die van Tel Aviv naar Brussel wilden vliegen, verschenen bij de balie zonder een ticket voor hun kind. Vervolgens lieten ze het kind achter bij de balie en gingen zelf verder door de security. Ons personeel heeft toen de beveiliging van het vliegveld opgeroepen. De ouders zijn toen een halt toegeroepen. Nu is het een zaak van de lokale politie”, bevestigt Ryanair tegenover het Engelse Metro.

Volgens Israëlische media maakten de ouders een zeer gehaaste indruk toen ze aan de late kant op de luchthaven arriveerden. Het is niet duidelijk wat er daarna met het kind en de ouders is gebeurd en of ze alsnog een vlucht naar huis hebben gepakt.