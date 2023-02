Geruzie om ticket voor baby Politie na incident luchthaven Tel Aviv: baby werd niet achtergelaten bij check-in

Incheckbalies op het vliegveld van Tel Aviv.

Het verhaal dat twee ouders op de luchthaven van Tel Aviv na geruzie met personeel van Ryanair een baby ter plekke achterlieten, blijkt volgens de Israëlische politie niet te kloppen. Een video van het incident die viraal ging, is op een dusdanige wijze opgenomen dat het lijkt alsof het kind in de steek was gelaten.