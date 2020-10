Woonbond: huurder is onder Rutte slecht af

Dat zegt Winkels in een interview met het AD. Zo is de wachtlijst voor een sociale huurwoning de afgelopen jaren flink toegenomen, zijn huurprijzen gestegen en huurders fors meer kwijt aan woonlasten dan kopers. Ondertussen zijn er ruim 100.000 minder sociale huurhuizen in Nederland. Volgens de Woonbond blijkt dat uit een eigen analyse naar het huurbeleid van de afgelopen kabinetten. Winkels: „Het kabinetsbeleid was de afgelopen tien jaar gericht op een kleinere corporatiesector en meer commerciële verhuur. Daarvan zijn huurders de dupe geworden.”

CBS-cijfers laten zien dat huurders in 2009 nog zo’n 34 procent van hun inkomen aan woonlasten kwijt waren. In 2018 was dat ruim 38 procent. Voor huizeneigenaren daalde die ’woonquote’ juist. Tussen 2010 en 2019 zijn de huurprijzen fors gestegen: bij sociale huur zo’n 26 procent en bij commerciële huur 44 procent.

Woekerprijzen

„Onder Rutte is het mogelijk geworden om in de vrije sector een tijdelijk huurcontract van twee jaar te geven”, zegt Winkels. „Elke twee jaar kan een verhuurder iemand anders in zijn huis zetten, en daarbij zelf de nieuwe huurprijs betalen. Daardoor zijn er nu woekerprijzen, waardoor mensen met een middeninkomen helemaal geen huurhuis kunnen krijgen.”

De Woonbond wil dat het puntenstelsel waarmee de hoogte van de huur voor een sociale huurwoning wordt bepaald ook voor de vrije sector gaat gelden om hoge huren te voorkomen. Ook moet de inkomensgrens voor sociale huur omhoog.