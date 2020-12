Vermiste kapster (29) zette eigen ontvoering in scène

Waarom liet Rabia haar man en twee jonge kinderen achter? Ⓒ Nieuwsblad/ TOM PALMAERS

GENK - De vermiste kapster Rabia H. (29) uit Genk heeft haar eigen ontvoering in scène gezet. Nadat ze dinsdag nabij de Duitse stad Bremen teruggevonden werd, suggereerde ze op sociale media dat ze gekidnapt was: „Mijn ogen en mijn mond waren dichtgeplakt de afgelopen dagen.” Maar volgens de openbaar aanklager in het Belgische Limburg was ze niet het slachtoffer van een crimineel feit. Het lag er allemaal wat te dik op, zo vonden speurders...