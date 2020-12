LIVE | Duitsland volgt vliegverbod, drastischer maatregelen dreigen

Duitsland schort vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika op vanwege de nieuwe variant van het coronavirus, heeft een woordvoerder van de Duitse regering zondag gezegd.

De reisbeperkingen gaan zondag om middernacht in, melden regeringsbronnen aan meerdere media. Hoe lang ze gaan duren is nog niet bekend. Duitsland is nog in overleg met andere Europese landen over de maatregelen. Het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft onmiddellijk opdracht gegeven Duitsers die uit het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika komen strenger te controleren.

De Duitse krant Bild schrijft dat de Europese Unie nog drastischer maatregelen gaat nemen door aan het begin van de week al het personenverkeer van en naar het Verenigd Koninkrijk stop te zetten, ook over zee en per spoor. Dit betekent dat havens en de Eurotunnel dicht gaan.

Nederland, België en Italië legden het vliegverkeer met het Verenigd Koninkrijk al stil.

Overleg

Frankrijk, Duitsland en de Europese Unie hebben zondagmiddag overlegd over de coronavariant die in het Verenigd Koninkrijk rondgaat. De Europese Commissie vraagt de EU-landen, waarvan meerdere het verkeer naar het VK al hebben stilgelegd, hun aanpak van de nieuwe dreiging af te stemmen.

