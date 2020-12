LIVE | Frankrijk legt al het verkeer uit VK stil, meer maatregelen dreigen

Frankrijk legt vanaf middernacht al het verkeer vanuit het Verenigd Koninkrijk 48 uur stil in verband met de meer besmettelijke coronavariant die daar rondgaat. Op geen enkele manier kunnen mensen zich nog verplaatsen tussen beide landen. De maatregel geldt ook voor het vrachtverkeer waarbij personen een rol spelen.

Voor Franse staatsburgers die na de 48 uur naar Frankrijk willen, wordt naar een oplossing gezocht. Ze moeten sowieso een PCR-coronatest laten uitvoeren.

De periode van 48 uur wordt gebruikt om met andere EU-landen overeenstemming vinden over een nieuw testregime.

Duitsland schort vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk op vanwege de nieuwe variant van het coronavirus. Duitsland weert ook vliegverkeer uit Zuid-Afrika, waar de mutatie ook is gevonden.

Bekijk ook: Reiswereld vreest duizenden Nederlanders terug te moeten halen

De Duitse reisbeperkingen gaan zondag om middernacht in. Hoe lang ze gaan duren is nog niet bekend. Duitsland is nog in overleg met andere Europese landen over de maatregelen.

Havens en Eurotunnel

De Duitse krant Bild schrijft dat de Europese Unie nog drastischer maatregelen gaat nemen door aan het begin van de week al het personenverkeer van en naar het Verenigd Koninkrijk stop te zetten, ook over zee en per spoor. Dit betekent dat havens en de Eurotunnel dicht gaan.

Nederland, België, Ierland, Zweden en Italië legden het vliegverkeer met het Verenigd Koninkrijk al stil of hebben beperkingen opgelegd.

Overleg

De EU-landen hebben zondag spoedoverleg belegd over de zeer besmettelijke coronavariant die in het Verenigd Koninkrijk de kop heeft opgestoken. Ze zouden onder meer hebben besproken of en hoe ze de boot-, trein- en wegverbindingen met het VK tijdelijk moeten verbreken, meldt persbureau AFP.

Meer coronanieuws

Binnenland:

Buitenland:

Financieel-economisch:

Streep door veel vluchten vanuit Londen na vliegverbod kabinet

Beurs: zo slepen beleggers in laatste dagen winst binnen

Column: overheidsdwang nodig om gedrag mensen bij te stellen

Column: hoge lastendruk gaat Nederland banen kosten

Sport:

Entertainment/persoonlijk: