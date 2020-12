LIVE | Lockdown in Slowakije: winkels dicht, skiliften open

In Slowakije is sinds zaterdagochtend een lockdown van kracht vanwege het toegenomen aantal coronabesmettingen. De meeste winkels zijn dicht en de bevolking mag alleen de deur uit als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld om boodschappen te doen of te gaan werken. Skiliften mogen wel in bedrijf blijven. Daarop is in de media veel kritiek.

Critici leggen een verband met de zakelijke belangen van de rechts-populistische parlementsvoorzitter Boris Kollar. Hij bezit meerdere skipistes en hotels in wintersportgebieden in het land.

Behalve de skigebieden mogen supermarkten, apotheken, benzinestations en banken open blijven. Andere winkels zijn gesloten. Normaal zouden ze in aanloop naar kerst hun drukste week van het jaar beleven.

Slowakije wekte in november nog veel belangstelling door massaal de bevolking te testen op het virus. Premier Igor Matovič hoopte daarmee een lockdown te voorkomen, maar dat is dus niet gelukt. Door het stijgende aantal besmettingen raken ziekenhuizen overbelast. Het land op slot gooien was de enige mogelijkheid die de regering nog zag.

