‘Vrees dat klimaattop bijdraagt aan parallelle werkelijkheid’

Dave Roelvink vernoemt zoon naar… oma!

Het was vrijdag bijna live op social media te volgen, maar vannacht rond 02.00 uur is de zoon van Dave Roelvink geboren. In het AMC stond opa Dries, die vrijdagavond nog een paar keer had opgetreden, vannacht voor het eerst oog in oog met zijn kleinzoon. „Een knap ventje!”