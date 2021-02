Republikeinen in greep desastreuze richtingenstrijd

Buitenland

Trump vrijgesproken in impeachment

Voormalig president Trump is vrijgesproken in de tweede impeachment-zaak tegen hem. 57 Senatoren achten hem schuldig aan het „aanzetten tot een opstand.” 43 senatoren vinden dat hij onschuldig is. Daarmee zijn er te weinig voor een veroordeling, daarvoor is tweederde van de senaat nodig.