Kamer bezorgd om screening politie: ’Diversiteit lijkt belangrijker dan integriteit’

Onder meer de SP en PVV stellen Kamervragen naar aanleiding van het verhaal in deze krant over aspirant-agent Youssef S. Hij gaf in 2018 bij zijn screening zelf aan dat zijn zus en nicht naar Syrië waren vertrokken, maar mocht gewoon zijn opleiding voltooien. Hij kreeg zelfs een compliment voor zijn transparantie. Zijn zus keerde dit voorjaar terug uit Syrië en werd vastgezet als terreurverdachte.

De agent zelf was toen al in de problemen gekomen. Hij raakte zijn rijbewijs kwijt nadat hij meer dan 50 kilometer per uur te hard had gereden, dat niet meldde bij zijn teamchef en ook nog eens zonder toestemming buiten werkuren chauffeurswerkzaamheden bleek te verrichten. Hij werd uiteindelijk ontslagen.

Terreurfamilie

De zorgen van de Kamer zitten er vooral in dat er geen alarmbellen afgaan als deze agent nota bene zelf meldt dat familieleden van hem naar Syrië zijn vertrokken. „Hoe is het mogelijk?”, vraagt PVV-Kamerlid Helder zich in Kamervragen aan de minister af. „Het lijkt er op dat diversiteit hier belangrijker is dan integriteit.”

Volgens CDA-Kamerlid Van Dam liggen de prioriteiten bij de screening verkeerd: „De integriteitsonderzoeken bij de politie richten zich op gewone dienders die een keer een misser maken. De echt rotte appels ontspringen te lang de dans. Daar moet snel iets aan veranderen.”

Personeelstekort

SP-Kamerlid Van Raak vraagt zich af of de personeelstekorten bij de politie ervoor zorgen dat de screening te lichtvaardig gaat. „Er zijn heel grote tekorten bij de politie. Ze krijgen het gewoon niet opgevuld. Dus er moeten ontzettend veel mensen bij. Iedereen voelt die druk, die wordt nog groter door corona.”

Maar dat mag wat hem betreft niet betekenen dat dat onderzoeken onzorgvuldig worden. Het baart hem vooral zorgen dat de melding van S. zelf over zijn familieleden niet breder in de organisatie is gedeeld. „De informatie moet op de goede plek komen.”

Corruptie

VVD-Kamerlid Yesilgöz ziet de falende screening als onderdeel van een breder probleem bij de politie. „Dit kan bij de lange set vragen aan de minister over hoe hij corruptie bij opsporingsdiensten gaat aanpakken en wat dit soort ondermijning betekent voor zijn eigen aanpak van criminaliteit.”

Bij PvdA’er Kuiken zitten de zorgen op twee punten. „Ten eerste is het behoorlijk zorgwekkend dat er überhaupt niet naar de omgeving van iemand wordt gekeken. Dat lijkt me toch relevant.” Daarnaast vraagt Kuiken zich af hoe deze agent zo lang heeft kunnen doorwerken zonder dat het naar boven kwam dat hij bijvoorbeeld zijn rijbewijs kwijt was geraakt. „Dat vind ik wel opmerkelijk, laten we daar nog eens kritisch naar kijken. Want dit raakt het aanzien en vertrouwen in de politie.”