OM seponeert aangifte tegen Hugo de Jonge over coronatoegangsbewijs

Volgens Van Haga is een systeem van 2G, waarbij alleen gevaccineerden en genezen personen toegang krijgen tot locaties waar een coronatoegangsbewijs verplicht is, een discriminerende maatregel. In de aangifte van begin november staat dat ongevaccineerden zich gediscrimineerd voelen ten opzicht van gevaccineerden omdat zij niet meer op gelijke voet zouden kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Volgens het OM zijn ministers en staatssecretarissen verantwoording schuldig aan de Staten-Generaal. Het OM is ook van oordeel dat het onderscheid dat wordt gemaakt tussen gevaccineerden en ongevaccineerden „geen onderscheid is op basis een van de discriminatiegronden die in het Wetboek van Strafrecht worden genoemd” namelijk ras, godsdienst of levensovertuiging, homoseksualiteit, geslacht, en handicap.

Van Haga kan binnen twee weken in hoger beroep gaan tegen deze beslissing.

Zorgminister De Jonge liet eerder deze maand weten dat een wetsvoorstel over 2G pas in het nieuwe jaar in de Tweede Kamer zal worden behandeld.