’Meer bewijs tegen Zeeuwse terreurverdachte’

De man wordt verdacht van terrorisme en oorlogsmisdrijven in zijn thuisland. Volgens het OM was Al K. commandant van de terroristische organisatie Jabhat al-Nusra en zou hij hebben deelgenomen aan de gewapende strijd.

De Syriër ontkent, maar het OM zegt dat niets in het dossier zijn lezing ondersteunt, zo bleek tijdens een zitting op de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. „Sterker nog, zijn lezing wordt eerder tegengesproken”, stelde het OM. Zo is er bijvoorbeeld een video van de executie, waar Al K. in te zien is. De Syriër heeft toegegeven dat hij bij de executie aanwezig was. Maar hij heeft volgens zijn advocaat geprobeerd het slachtoffer te ruilen voor zijn broers die gegijzeld werden door het regime van de Syrische president Assad.

Zijn advocaat vroeg nogmaals om Al K. vrij te laten uit voorlopige hechtenis. Zijn dochter is namelijk ernstig ziek, ze heeft kanker, en Al K. wil aanwezig zijn bij de chemokuren die zij moet ondergaan. De rechtbank zegt de persoonlijke belangen van de Syriër te zien, maar noemt de verdenkingen te zwaar om hem uit de cel te laten.

De volgende inleidende zitting is op 10 februari. Een datum voor de inhoudelijke behandeling is nog niet bekend.