A4 richting Antwerpen afgesloten door brandende vrachtwagen

De politie meldt dat de hulpdiensten en Rijkswaterstaat ter plaatse of onderweg zijn. Volgens de ANWB is de A4 richting Rotterdam weer open. In de richting naar Antwerpen is de snelweg echter nog dicht.

Het verkeer van Rotterdam naar Vlissingen moet omrijden via Zierikzee en de Zeelandbrug. Verkeer dat uit de richting van de Maastad naar Antwerpen moet, kan via Breda. De politie kan nog niet zeggen wanneer de A4 ook in zuidelijke rijrichting weer wordt vrijgegeven.