4 jaar cel voor Wageningse kinderlokker Merlin Z. (27)

Merlin Z. had bovendien kinderporno in bezit, waaronder een foto die hij zelf maakte van een van zijn slachtoffers.

De rechtbank rekent de man vooral zwaar aan dat hij ,,op doortrapte wijze de slachtoffers heeft misleid door hen computerspelletjes aan te bieden.” Hij maakte misbruik van de kwetsbaarheid van de jonge jongens, en het vertrouwen dat ze in hem hadden, aldus de rechtbank. Merlin Z. dacht alleen aan zijn eigen seksuele behoeften en bekommerde zich niet om de hevige angst van de jongens. Ook de ouders van de jongens maakten vreselijke uren door nadat ze hoorden dat hun kind was meegenomen door een vreemde man, en onvindbaar was.

Merlin Z. is volgens deskundigen als gevolg van een stoornis verminderd toerekeningsvatbaar. Het gevaar voor herhaling is groot. Daarom vindt de rechtbank tbs met dwangverpleging noodzakelijk. Aan de ouders van beide slachtoffers werd bovendien een schadevergoeding toegekend van in totaal bijna 6500 euro.