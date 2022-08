’Chaos ook wegens tekorten bij airlines’

Wat U Zegt

Stelling: Woede reiswereld om Schiphol-chaos is terecht

Wie hoopte de drukte op Schiphol te vermijden door een vliegvakantie in de herfst te plannen komt bedrogen uit. De chaos is dan nog verre van voorbij. Schiphol kondigde afgelopen dinsdag aan dat de luchthaven ook in de herfstvakantie onderbezet zal zijn. Vakantiegangers moeten zich wederom voorberei...