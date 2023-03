Eerste wet in Amerika remt gebruik TikTok door kinderen drastisch

Het is de eerste wet op staatsniveau in Amerika die het gebruik van social media verbiedt aan personen onder de 18, zonder de expliciete toestemming van ouders of voogden. De nieuwe maatregel zorgt er ook voor dat ouders in Utah toegang krijgen tot posts, berichten en antwoorden van hun kinderen. Bovendien kunnen minderjarigen van 10.30 uur tot 18.30 uur niet in hun socialemedia-accounts, dit wordt een standaardinstelling die alleen een ouder of voogd kan aanpassen.

Gouverneur Cox ondertekende donderdag ook een tweede wetsvoorstel dat socialemediabedrijven verbiedt functies of ontwerptechnieken toe te passen die ertoe kunnen leiden dat een minderjarige een „verslaving” aan hun onlineplatforms ontwikkelt. De maatregelen in Utah komen op een moment van toegenomen bezorgdheid bij het publiek over krachtige algoritmen voor social media die jonge mensen kunnen verleiden uren online door te brengen.