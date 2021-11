’Alec Baldwin: waarom had ik in godsnaam een geladen pistool?’

Op de set van de film Rust in de Amerikaanse staat New Mexico heeft acteur Alec Baldwin donderdag een dodelijk schot gelost met een vuurwapen op een filmset. De 42-jarige cameravrouw Halyna Hutchins kwam om het leven. De 42-jarige regisseur Joel Souza raakte gewond.

Alec Baldwin werd na het dodelijke ongeluk in tranen gezien. Nu vertelt een getuige dat hij zich direct na het ongeluk herhaaldelijk vroeg: ’Waarom gaven ze me een hot gun?’. Een woordvoerder van het productiebedrijf zegt echter dat het pistool geladen was met zogeheten blanks, een nepkogel met alleen kruit en zonder kapje.

Het wapen bevatte naast losse flodders ook een echte kogel. Filmwebsite Indiewire kreeg een mail van de vakbond van rekwisiteurs, IATSE Local 44, in handen waaruit dat blijkt.

Veel mensen wensen Alec Baldwin sterkte onder zijn laatste Instagrampost. Dat was een filmpje van een dag geleden, van hun twee jongste kinderen die maar zes maanden schelen, omdat de jongste via een draagmoeder ter wereld kwam. Onder het onschuldige filmpje regent het inmiddels reacties. „Het spijt me te horen over de tragedie op je filmset. Hou vol. Het was niet jouw fout.” En: „Oh Alec, mag je omringd worden door zoveel liefde en steun in deze vreselijke tijd. Ik bid voor je.”

Onder elke meelevende reactie staan ook kritische reacties van mensen die erop wijzen dat hun steun vooral uitgaat naar het slachtoffer, de 42-jarige Halyna Hutchins en haar familie. Ook ontstaan er politieke discussies over wapenbezit. Een enkeling meent dan ook dat de optie om te reageren onder de post beter uitgezet kan worden.